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【新股IPO】優矩互動傳已啟動上市預路演 集資約1.5億美元

股樓投資 23:40 2021/10/21

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消息指，內地短視頻營銷解決方案優矩互動日前已啟動上市前預路演，以了解投資者意向，預計集資約1.5億美元。根據優矩互動初步招股文件顯示，該公司通過媒體合作夥伴提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，為廣告主客戶營銷產品及服務，並以此產生收益。

【新股IPO】順豐獲批分拆同城實業來港上市【見下頁】

【新股IPO】物美科技傳擱置來港上市計劃【見下頁】

截至今年4月底止首四個月，優矩互動錄收入22.14億元人民幣，按年增長53.6%，期內溢利則升4.45倍至6,863.9萬元。

延伸閱讀：聯想回A夢碎 股價急挫13%  大行予聯想集團投資評級及目標價

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同場加映：【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

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記者：張以正

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