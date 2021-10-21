【新股IPO】優矩互動傳已啟動上市預路演 集資約1.5億美元

消息指，內地短視頻營銷解決方案優矩互動日前已啟動上市前預路演，以了解投資者意向，預計集資約1.5億美元。根據優矩互動初步招股文件顯示，該公司通過媒體合作夥伴提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，為廣告主客戶營銷產品及服務，並以此產生收益。

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截至今年4月底止首四個月，優矩互動錄收入22.14億元人民幣，按年增長53.6%，期內溢利則升4.45倍至6,863.9萬元。

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記者：張以正