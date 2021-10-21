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【Tesla業績】Tesla顛覆汽車保險業　「安全評分」把撞車機率降低30%

股市 23:24 2021/10/21

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Tesla推出車聯網保險產品，首個產品10月在德洲推出

特斯拉（Tesla，美：TSLA）上季業績各項指標勝預期，除了交付數據、盈利等，當中隱含的一些有趣細節更值得關注，其中之一便是Tesla Insurance（特斯拉保險），而這或會在未來顛覆汽車保險業。

Tesla於投資者資料上表示，第3季度，公司推出了「安全評分」功能，用於車聯網保險產品。該功能主動監控剎車、轉彎、尾隨（不安全跟隨前車）、前方碰撞警告和強制自動駕駛脫離，以預測碰撞的機率。隨著收到更多數據，該系統會繼續進行微調。

無意中進入保險市場

業績會議上， 首席財務官Zachary Kirkhorn被問到這個保險產品時，指公司無意中進入了保險市場，因客戶抱怨傳統保險的價格太高，降低了Tesla的可負擔性，而Tesla的宗旨是希望最多人能負擔公司的產品。

他指，傳統保險使用的數據有限，導致Tesla的保險費率相當不公平，「低風險且實際上並未提出許多索賠的客戶，最終會多付保險費，然後多付的錢流向了風險更高的客戶」。公司研究了數十億英里的駕駛歷史，擬合了模型，以相當的準確度預測一段時間內發生碰撞的概率，並向客戶反饋他們每次駕駛後的駕駛方式，並提示如何可以提高安全性。

降客戶撞車機率

Kirkhorn指，目前有近15萬輛汽車使用「安全評分」功能，使用安全評分的客戶發生碰撞的概率降低了 30%。他指，這是一個非常令人興奮的前沿領域，而由於美國保險業受到嚴格監管，意味產品需要每個州的監管部門批准。公司10月在德洲推出了其首項產品，並已有在其他洲推出的路綫圖。

相關文章：【Tesla業績】Tesla第三季收入及純利齊破紀錄　為比特幣減值5100萬美元

編輯：區嘉俊

美股 汽車 汽車保險 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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