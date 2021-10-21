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【新股IPO】微創機器人2252周四起招股 入場費約2.18萬元

股樓投資 23:31 2021/10/21

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微創醫療（00853）分拆出來的微創機器人（新上市編號：02252）由即日（日）起至下周二（日）招股，該股於全球發售3,620萬股H股，招股價介乎36元至43.2元，每手500股，入場費為21,817.66元，11月2日掛牌上市。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根大通及中金公司，聯席牽頭經辦人為富途證券及利弗莫爾證券。

【新股IPO】順豐獲批分拆同城實業來港上市【見下頁】

微創機器人是次上市前簽訂基石投資者協議，合共認購9,500萬美元等值股份，其中私募投資基金Aspex認購2,000萬美元，Hillhouse Funds、亞洲生命科學投資公司LAV、由雪湖資本擔任投資經理的Snow Lake Funds and Accounts及全球瘧疾控制項目公司Yorkool分別認購1,500萬美元，CloudAlpha認購1,000萬美元，Artisan認購500萬美元。

【延伸閱讀】大行點睇：國泰君安指新能源發電有3條投資主綫 推薦10大股份

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該股是次集資所得，其中35%用於其核心產品圖邁，21%用於其骨科手術機器人，19%用於其他候選產品，5%用於提高製造與供應鏈管理能力，10%用於通過向手術機器人行業及相關領域的公司及研究機構引進授權、收購該等公司及機構，其餘10%用作營運資金及一般公司用途。

同場加映：【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

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記者：張以正

微創醫療－B（02252） 微創醫療（00853） 港股 IPO

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