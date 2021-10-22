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【大劉沽貨】華置再沽佳兆業票據蝕2.8億元　佳兆業逆同行跌1%

股市 11:24 2021/10/22

分享：

華置繼續沽佳兆業票據　料虧蝕2.8億元

華人置業 （00127） 再出售佳兆業 （01638） 票據。華置公布，於周四（21日）透過於場外交易市場易出售本金總額為5200萬美元（約4.056億港元）的佳兆業票據，預期將因出售事項而於今財年錄得已變現虧損約2.78億港元。受惠恒大在寬限期前支付美元債利息、副總理劉鶴發言支持滿足內房合理融資要求，內房股周五早上股價普遍向好，惟佳兆業最新逆市跌1%，報1.68元，成交1.2億元。

佳兆業有兩筆美元債利息在10月16日和22日到期，公司宣布能如期支付，惟佳兆業據報因時間安排衝突而取消債券投資者會議，引發債價急跌。

恒大支付到期利息+劉鶴言論 內房股周五表現可見【下一頁】

華置沽恒大持股後出售佳兆業票據，料虧損2.26億元，看【下一頁】

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公告指，就出售佳兆業票據，不包括應計利息的總代價為1541.7萬美元（相當於約1.2億港元），包括應計利息的總代價則是1751.47萬美元（相當於約1.36億港元）。

據公告披露，涉及的佳兆業票據為2024年到期9.375 厘優先票據、10.875厘優先永續資本證券、2025年到期11.7厘優先票據。出售事項後，華置仍分別持有上述票據的本金總額3300萬、2700萬及9500萬美元。於6月底止，已出售票據的賬面總值約為3.8億元。

公司擬將出售事項所得款項初步用作一般營運資金，並於機會來臨時用作再投資。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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