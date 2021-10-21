▲ 【長和系】屈臣氏推K-Beauty Land O+O策略助韓妝品牌闖亞洲

K-Pop熱潮不斷，連帶K-Beauty亦同樣深受港人愛好，過去長和 （00001） 旗下屈臣氏與多個韓國美妝品牌合作，利用的 O+O （線下及線上）策略，幫助品牌與亞洲市場的目標顧客互動，拓展業務，為了滿足消費者對韓國美妝產品的渴求，屈臣氏推出K-Beauty Land，在線下和線上商店提供超過8,000種韓國美妝產品，滿足市民不能飛的慾望。

屈臣氏表示，與韓國美妝品牌 Mise En Scène 和 COSRX 在亞洲市場建立成功的合作夥伴關係，將引入Mise En Scène旗下產品Hello Bubble在港發售。韓國美妝品牌COSRX於2017年在新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓屈臣氏獨家推出，錄得超過80%複合年均增長率；而美髮品牌Mise En Scène自推出以來，錄得 90%複合年均增長率，產品於2018年首次在台灣屈臣氏推出，並於2020年在新加坡、馬來西亞和泰國屈臣氏獨家發售，預計即將在香港開售。

最新研究顯示，韓國化妝品出口2020年按年增長16.1%，出口總值達到近76億美元。同時，韓國美妝產品市場的規模在2021至2027年將以9%的複合年均增長率增長。

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編輯：曾樂詩