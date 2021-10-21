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【馬雲行蹤】阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島　雲鋒基金虞鋒伴行打高爾夫球（多圖）

22:56 2021/10/21

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【馬雲行蹤】阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島　據報行程相當豐富

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲現身歐洲引起外界關注，有兩家西班牙媒體周三報道指，馬雲現身西班牙馬略卡島（Mallorca），更有外媒拍攝到馬雲在當地揮桿打高爾夫球照片，據了解，馬雲同行友人為雲鋒基金創始人虞鋒。

另一西班牙報章《國家報》指，馬雲自周六以來一直在西班牙的巴利阿里群島，並有多位中國商人和安保人員隨同。虞鋒與馬雲關係密切，二人早在2010年共同成立雲鋒基金，投資項目涉足互聯網、醫療等多項範疇。

馬雲西班牙馬略卡島打高爾夫球

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據報馬雲的超級豪華遊艇「禪」號在進去幾天一直在馬略卡島西北海岸行駛，周二抵達安德拉克斯，當日有人看到馬雲在安德拉克斯港的一家當地商店購買家居裝飾。

有外電指，馬雲今次旅遊行程相當隨心即興，計劃下個月遊覽其他歐洲國家後會返回中國。

圖看馬雲超級豪華遊艇「禪」號

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當地媒體報導指，這艘超級豪華遊艇「禪」號擁有五層甲板、採用垂直弓形設計，遊艇長 88 米（289 英尺），最多可容納16位客人和25名船員，遊艇由荷蘭公司建造並於今年 4 月交付。

另一西班牙報章《國家報》指，馬雲自周六以來一直在西班牙的巴利阿里群島，並有多位中國商人和安保人員隨同。

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲 西班牙 阿里巴巴

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