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【購物好去處】高級日式超市UNY登陸將軍澳 多間日韓人氣食店及品牌強勢進駐 一文看清必睇貨品

理財智慧 23:19 2021/10/21

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港人最愛到日本旅行，疫情下未能外遊，近年日式超市和百貨店在香港大行其道。高級日式超市UNY生活創庫，近年也在香港積極拓展業務，為各區市民提供多元化的吃喝購物新體驗。近年UNY於將軍澳開設新分店，是繼樂富及元朗後的香港第3間分店，新店將於11月初隆重登場。

位於將軍澳將軍澳新都城中心二期的UNY，佔地3.4萬平方呎，為高級日式超市及集結日韓台中西美食，當中UNY超市主力提供優質、時令及特色商品，除引入各種港人喜愛的日本新鮮直送食材外，亦特設環球洋酒及清酒部，店內更設有寵物專區，擁有區內最齊日本寵物品牌用品，精選超過1,000款貼心寵物用品及食品。

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此外，新店更首設UNY自家乾式熟成(Dry-aged)牛肉服務，同場更有沢屋、日本人氣食材店久世福商店及味の兵四郎等優質生活雜貨，貨品種類應有盡有，開幕初期更有多款商品以優惠價發售。

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UNY將軍澳店也設有 K Food Town 潮流韓食專區，有多間韓國大熱食店進駐，包括韓國人氣女團BLACKPINK都大讚其爆餡麻糬大福的急凍韓食品牌 COOKAT MARKET，以及選用韓國米飯配以日本飯素，糅合傳統日本料理元素，多款特色口味如四重芝士雞蛋、芥末八爪魚及辣炒五花肉等的腐皮壽司專門店DOJE等熱門商店。

【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖），詳見【下一頁


此外，韓式麵包店 GOSO GOSO 主打日韓手工麵包、創意吐司和蛋糕甜品。也設有精品咖啡店Fifty Fifty店內將販賣多款獨特且別具創意的新口味牛角包窩夫，如港式奶醬、抹茶紅豆、及期間限定的斑斕咖央及奶皇紫薯味。

UNY將軍澳店於開幕期間，多款精選商品於指定日子期間更會以優惠價發售，場內消費滿指定金額更有心甜獎賞。

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記者：陳詠妍


 

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