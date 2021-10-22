【數碼轉型】財務部門如何數碼化？　數據挖掘提升價值

過去一年多，新冠肺炎疫情侵襲全球，各行業都受到不同程度衝擊。隨著環球科技進步，企業能應對市場帶來的挑戰，但同時亦徹底改變了企業，特別是財務部門未來5年的發展。

市場環境急劇轉變，推動企業財務部門多方面發展，促使他們在有限的資金投入情況下，尋找嶄新的數碼化科技，以符合可擴展及高彈性的要求，應付未來的新挑戰。企業首席財務官（CFO）亦開始研究如何透過改變財務部門目前的工作流程及方式，為企業帶來更大價值。



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自動化技術大行其道

近年人工智能（AI）、自動化（Automation）等創新技術開始融入各行業，企業財務部門亦不例外。以往金融交易以人手操作為主，但隨著科技進步，交易流程及方式

進化至非接觸式及更自動化。按估計，未來的交易將逐漸自動化，而日常的數據搜尋及驗證等繁瑣的任務，例如週期性的報稅程序，可交由財務機器人及數碼方案代為完成，以節省時間及成本。財務部門在未來，則需要在業務洞見和服務方面加倍努力。

現今市場瞬息萬變，為應對各種挑戰，企業財務部門必須時刻關注公司的財務健康狀況，如收入、支出、現金流及庫存等關鍵指標，而營運及決策將基於實時分析，而非定期報告。企業的財務預算編制，將從每年一度變得更頻密，亦需要前所未有的速度以及更準確的數據。而當中的數據管理非常關鍵，目前企業在這層面上仍有非常大的改善空間。在現時數據數量超高速增長的情況下，企業應考慮將所有數據井然有序地儲存，以便各團隊共享數據。



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以數據預測未來

財務數據除了要整齊儲存，更重要的是有預測能力。財務部門必須從傳統的財務數據匯報，進化至能預測未來走向，並從中洞悉機會以改善企業表現，如採用新的自動化方案，控制及預測以制定對沖策略保護公司財產。

其次，企業財務部門團隊亦要為應對多元化的員工以及新的協作模式做好準備，當企業要管理自由職業者、外判員工等，必須採用更自動化甚至更方便協作的模式。建議財務部門可透過企業的共享雲端平台，整合各種財務及人力資源等數據並自動化執行分析，以簡化業務流程，不少大型企業，如Netflix及澳門美高梅酒店都已經使用該類方案以提升整體企業效率。

整體而言，企業財務部最關鍵的任務，就是要變得更加靈活，並將企業數據變成「貨幣」，從中發掘更多有價值的洞見。