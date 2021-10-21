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MARVEL STUDIOS大作宣布延期上映 與迪士尼票房收益風波無關

理財智慧 22:36 2021/10/21

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MARVEL工作室大作不斷推出，日前迪士尼卻突然宣佈更改多部電影的上映時間，但透露此舉無關票房收益上的策略，而是考量到電影製作需時更長。

據美國媒體 Variety 報導指出，迪士尼官方認為整個 MARVEL世界觀涵蓋了數十部電影與影集，每部作品環環相扣，需要精心策劃，比如《Black Panther: Wakanda Forever》目前就仍在亞特蘭大拍攝中，任何製作上的延遲都有可能產生連鎖反應，影響到其他作品的劇情，因此更加寬裕的時間能夠確保彼此互動性得到最佳呈現。

隨著《Black Widow 黑寡婦》、《Shang-chi and The Legend of The Ten Rings 尚氣與十環傳奇》經已於大銀幕放映，《Eternals 永恆族》也即將於11月3日上映，各位MARVEL迷請密切期待。

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責任編輯：龍紀瑩

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