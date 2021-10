MARVEL STUDIOS大作宣布延期上映 與迪士尼票房收益風波無關

MARVEL工作室大作不斷推出,日前迪士尼卻突然宣佈更改多部電影的上映時間,但透露此舉無關票房收益上的策略,而是考量到電影製作需時更長。

據美國媒體 Variety 報導指出,迪士尼官方認為整個 MARVEL世界觀涵蓋了數十部電影與影集,每部作品環環相扣,需要精心策劃,比如《Black Panther: Wakanda Forever》目前就仍在亞特蘭大拍攝中,任何製作上的延遲都有可能產生連鎖反應,影響到其他作品的劇情,因此更加寬裕的時間能夠確保彼此互動性得到最佳呈現。

隨著《Black Widow 黑寡婦》、《Shang-chi and The Legend of The Ten Rings 尚氣與十環傳奇》經已於大銀幕放映,《Eternals 永恆族》也即將於11月3日上映,各位MARVEL迷請密切期待。

責任編輯:龍紀瑩