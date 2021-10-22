【高息股攻略】滙豐研究推介19隻股票　部份預測股息率高見8厘

▲ 【大行報告】金融、公用事業及房地產基本面有改善 匯豐舉19隻有吸引力股票

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滙豐環球研究發表香港股票策略報告，認為受監管政策不確定性影響，投資者對股市反應過度，「先跟沽，後疑問」的心態影響港股，不過，隨着估值吸引，加上市場反應過度，一些行業包括金融、公用事業及房地產，基本面已有所改善，可提供好的投資機會。

滙豐研究指，金融和公用事業受到嚴格監管和政策支持，投資機會良好，另外，能源短缺危機和能源限產推動了對公用事業的更高需求，包括傳統和可再生能源，同時為加快綠色電力轉型的公司帶來機遇。

除了穩定可見的紅利外，滙豐研究分析師認為內地銀行面臨的房地產貸款風險是可控的。同時預期未來香港租賃甲級寫字樓需求強勁，長遠看好本地房地產股。

滙豐研究認為監管收緊會為更好的經濟增長奠定基礎，雖然短期內可能會看到每股盈利增長減慢，公司需要時間來調整其業務，以實現可持續增長新的監管制度。

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編輯：曾樂詩