宏利與中大醫院成合作夥伴　推「醫護專員支援服務」助客戶應對癌症治療

宏利香港近日宣布，為確診癌症或懷疑患上癌症的客戶推出「醫護專員支援服務」。擁有指定醫療保險計劃的客戶可透過這項服務，獲委派專屬醫護人員或合資格護士為其癌症個案提供評估服務。

根據醫院管理局的最新統計數字，2019年本港癌症的新增個案創下35,082宗的新高，過去十年增幅達35%。2019年因癌症離世的人數，佔全港整體死亡人數的31%。宏利香港推出嶄新的全方位「醫護專員支援服務」以及拓展其醫療網絡，可助客戶加深認識其癌症診斷及探索治療方案，從而在治療過程中作出更明智的決定。

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作為這項嶄新服務的重要一環，宏利香港宣布與香港中文大學醫院（「中大醫院」）建立策略性合作夥伴關係，進一步拓展其康健服務方案，為客戶優先安排由中大醫院腫瘤科專科醫生提供的一次免費個人醫療諮詢。

同時，中大醫院將提供一系列培訓課程予宏利代理人，包括基礎醫學常識、最新疾病趨勢以及醫學發展，好讓他們具備所需專業能力和知識，為客戶提供最適切的關顧。培訓内容

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根據與中大醫院的合作安排，宏利香港專為免找數服務而設的合作夥伴網絡，已進一步延伸至中大醫院。可以為宏利的個人及團體醫療保單客戶，提供一系列服務，包括就住院及門診治療提供預先批核及免找數服務，讓客戶無需預先付款，便可由宏利代其直接繳付有關費用。

此外，中大醫院現已加入宏利香港的「門診手術免找數電子服務」網絡，這是市場首創、專為門診手術而設的全電子化免找數服務。合資格的宏利醫療保單客戶，將可在中大醫院就腸鏡及胃鏡門診手術，獲得快捷方便的預先批核服務。

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