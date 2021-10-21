【香港科技】科學園邁向20周年 推動再工業化設「創新園」 培育人才成未來關鍵

香港科技園公司即將邁向20周年，日前公布未來發展藍圖，以大灣區機遇、再工業化及培育新世代人才3方向為發展目標，以鞏固香港作為世界創科中心的地位，並配合政府引領創科發展邁向下一個里程碑，為經濟發展注入全新動力。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司即將迎來20年，多年不斷推動創新，視園區公司的成功，就是科技園公司的成就，是次發展藍圖聚焦於抓緊大灣區機遇，冀望推動香港未來的創科發展更上一層樓，讓創新及傳統行業百花齊放，同時培育未來的創科領袖，並協助他們建立所需的科技技能。

在大灣區機遇上，科技園公司致力擴充基建設施，建設一個跨地域的創新科技生態圈，協助科技企業走向世界，同時吸納海外資金進入大灣區及亞洲其他地區，進一步推動港深兩地在創科領域的合作交流。而且科技園公司亦會把握國家「十四五」規劃的發展機遇，支持政府措施，為香港成為國際創新科技中心奠定重要基礎。為此，科技園公司經已成立「大灣區創科快線」（GBA InnoExpress）及「大灣區創科飛躍學院」（GBA InnoAcademy），培育初創及人才，為區內的創科企業提供全方位業務發展及投資配對支援服務。

為透過實現「再工業化」充份發揮香港的科研潛力。科技園公司將歷史悠久的元朗、大埔及將軍澳工業邨定位為「創新園」（INNOPARK），以推動先進製造業等新興行業的發展。INNOPARK將加速工業家及創科者將他們在先進製造業等領域的科研成果轉化成嶄新的「創新製造」（InnoFacturing）市場方案。科技園公司經已訂定八大原則，以創新科技驅動「再工業化」發展，包括帶動本地工業生產、積極投資香港產業、增加優質就業機會、生產科技含量產品、加入先進工藝流程、結合創科研發元素、配合本地需要生產、發展具可持續業務。這些措施將為香港帶來多重裨益，包括透過創新園支援新興行業發展並帶動香港經濟增長、將「香港製造」品牌加入創科元素成為「香港創新製造」及強化本地工業發展，以及為年輕一代人才創造事業發展機遇。此外，實現行業轉型將提升社會對人工智能及機械人技術、生物科技、金融科技及數據分析等深科技技能的需求。

另外，科技園公司深信人才培育是推動香港創科發展、加速經濟實現數碼轉型的關鍵一環。為此，科技園公司正採取全面的策略方針，致力培育創科領袖及深科技人才，並提供所需技能，以在不同層面為香港打造蓬勃的人才生態圈。已落實推行的計劃包括雙向互動的GBA InnoExpress及GBA InnoAcademy，旨在於大灣區內培育出高質素的人才，並促進兩地人才的交流合作，打造新世代創科領袖。科技園公司亦為科研行業提供支援，協助他們長遠取得更大的成功。剛於本月成立的科技園公司轉化研發所（HKSTP Institute for Translational Research）旨在推動科研創業的發展，並向科學家及科研人員教授重要的創業技巧，協助他們將具潛力的研究轉化成造福大眾的應用方案，同時加速生物醫藥技術冗長的轉化過程，將香港打造成一流的轉化研究和開發中心的願景。科技園公司正積極與不同的行業領袖合作，以推動無縫的跨境、跨行業及跨社區協作交流。與此同時，科技園公司致力打造世界級的創科基地，為人才及創新發展提供重要空間，並且為香港以至全世界共創更美好的未來。

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責任編輯：羅浩濂