▲ 【黑石業績】黑石集團第三季營收增1倍、資管規模達7307億美元 股價早段升逾3.5%

全球最大的私募股權和房地產資產管理 公司 黑石集團（美：BX）周四盤前公布年第3季營收62.24億美元，按年增長105%；純利14億美元，按年增長76%；每股可分配收益為 1.28 美元，比去年同期增長112%，高過市場預期的0.91美元。黑石宣布季度股息為每股1.09美元。

黑石早段升3.65%，報133.392美元。

黑石總資産管理規模（AUM）爲7307億美元，按年增長25%，其中收費收入管理規模爲5284億美元，按年增長19%。

黑石及其他私募股權公司利用低利率和疫情後的經濟復甦，以高價出售其許多資產。黑石集團透露，該季度將價值 218 億美元資產變現，包括出售美國供應鏈軟件公司 Blue Yonder 股份予日本電子巨頭松下公司。

黑石表示，上季新投資項目約371 億美元，包括67 億美元私有化數據中心運營商 QTS Realty Trust Inc 以及以60億美元收購住宅租賃公司Home Partners of America。

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