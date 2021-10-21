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【薪酬福利】大灣區加薪高達6%　靈活用工成新趨勢

理財智慧 22:14 2021/10/21

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香港浸會大學今日（21日）公布其就粵省城市及澳門與香港的薪酬及福利進行調查研究，顯示去年7月至今年6月，廣東省公司的薪酬加幅高於港澳，大灣區內地城市機構最高加薪6%，香港為基地機構加薪幅度只介乎1%至1.7%。而新冠疫情持續，內地亦產生靈活用工新趨勢。

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心，聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心，以及香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會合作進行調查，助大眾比較粵港澳三地僱員薪金及福利。調查收集去年7月至今年6月間的數據，共有302間廣東省城市、香港特區及澳門特區的機構和營運單位參與，合共22.4萬名僱員。

薪酬調整方面，港企今年平均加薪1.3%至2.1%，而明年展望平均加薪1.9%至2.4%，但有三成公司表示今年凍薪，兩成公司預計明年將凍薪，而廣東省企業的薪酬加幅高於港澳，其中大灣區內地城市機構最高加薪達6%，明年展望平均加薪最高達5.8%，廣東省企業凍薪比例較本港高，有一成二公司表示今年凍薪，有一成半公司預計明年將凍薪。

機構亦有公布三地關鍵職位年度薪酬指標，指標涵蓋15個關鍵職位，包括行政、人力資源、銷售、文員、會計等，撇除額外僱員福利，以香港關鍵職位員工的全年平均薪酬37.6萬元人民幣為基數，內地關鍵職位員工佔香港薪酬的百分比依次為：深圳64.3%，廣州53.1%，廣東省48.3%，廣東省其他城市43.9%。

調查亦指出，因新冠疫情持續，內地在疫情下亦衍生新的工作模式，靈活用工成為新趨勢，令僱傭關係改變，企業使用靈活用工模式，如聘用滴滴出行的司機時，可降解決招聘的困難、短期用工的缺口、保證生產工作正常進行，招聘崗位大多是基層員工。但同時亦面對「用工人員質素不穩定」及「管理困難」的問題。

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責任編輯：龍紀瑩

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