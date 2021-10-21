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【國際環保博覽】第16屆國際環保博覽27日開幕 首次以實體及網上混合模式舉行 超過180家參展商參與

理財智慧 21:39 2021/10/21

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由香港貿易發展局主辦第16屆國際環保博覽，首次以實體展及網上展混合模式舉行。實體展將於10月27至30日於香港會議展覽中心舉行，而網上展則至11月6日。博覽一共吸引超過 180家參展商參與，除本地展商外，亦有奧地利、中國內地、法國、瑞士和台灣等派本地代表或以網上形式參與。而博覽的最後一天（10月30日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場參觀，鼓勵市民參與環保活動，實踐環保生活。

【綠色經濟】明年初本港將發行零售綠債 余偉文：2023年前要求銀行金融界作氣候變化披露 【下一頁

今屆博覽主題為「推動綠色復甦 邁向碳中和」，設有九大專區，當中包括「綠色運輸」、「綠色建築及能源效益」、「廢物處理及循環再造」、「環保產品」等，又加入「綠色金融及 ESG (環境、社會及管治) 相關服務」和「初創專區」吸引不少更多展商參展。

【筍工推介】民眾安全服務處請活動主任 月薪2.5萬 主要職責一覽 【下一頁

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香港貿發局副總裁周啟良表示，即使疫情令環球經濟活動大受影響，環保及綠色行業及經濟發展仍具有相當潛力，在經濟持續發展中扮演重要角色，疫情下不少企業更積極拓展環保及綠色業務。周啟良又指，香港環保產業的增加價值由2015年的79億港元，上升至2019年的99億港元，5年間增長25.1%，可見潛力非常龐大，期望博覽能繼續促進環保業界及相關行業合作和交流，把握最新環保商機。

 

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責任編輯：羅浩濂

香港貿發局 香港貿易發展局 香港會議展覽中心 綠色金融 ESG 展覽 香港

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