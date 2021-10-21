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【UNY生活創庫】UNY新店登陸將軍澳　首設自家乾式熟成牛肉服務

商業 21:09 2021/10/21

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UNY生活創庫宣布，最新分店選址將軍澳新都城中心二期，該店是繼樂富及元朗後的香港第3間分店。（UNY提供圖片）

UNY生活創庫宣布，最新分店選址將軍澳新都城中心二期，該店是繼樂富及元朗後的香港第3間分店。新店將於11月初登場，佔地3萬4千呎，有高級日式超市及集結日韓台中西美食。

【超市商機】Market Place瞄準港人需求、增加健康產品　引入Bakehouse主廚自家烘焙品牌（多圖）

除引入各種日本新鮮直送食材外，將軍澳分店特設環球洋酒及清酒部，店內更設有寵物專區，提供超過1,000款寵物用品及食品；此外，新店更首設UNY自家乾式熟成（Dry-aged）牛肉服務，同場更有沢屋、日本人氣食材店久世福商店及味の兵四郎等生活雜貨，開幕初期更有多款商品以優惠價發售。

多間韓國大熱食店進駐

K Food Town 潮流韓食專區有多間韓國食店進駐，包括韓國人氣女團BLACKPINK都大讚其爆餡麻糬大福的急凍韓食品牌 COOKAT MARKET，以及選用韓國米飯配以日本飯素，糅合傳統日本料理元素，多款特色口味如四重芝士雞蛋、芥末八爪魚及辣炒五花肉等的腐皮壽司專門店DOJE等熱門商店。

此外，韓式麵包店 GOSO GOSO主打日韓手工麵包、創意吐司和蛋糕甜品，必食產品有抹茶吉士醬牛角包鬆餅，是牛角麵包和鬆餅的混合體，酥皮塗有抹茶粉和糖霜，配上日本抹茶奶油凍；湯種蛋撻和白吐司則以商店著名的「湯種」麵團製作；精品咖啡店Fifty Fifty店內將販賣多款新口味牛角包窩夫，如港式奶醬、抹茶紅豆、柚子蜜糖及期間限定的斑斕咖央及奶皇紫薯味，顧客更可定制及烘焙屬於個人專屬的咖啡豆，店內更會定期會舉辦工作坊，由混豆到烘焙均有專人講解。

UNY將軍澳店於開幕期間預備了3重優惠禮遇，多款精選商品於指定日子期間更會以優惠價發售，顧客於場內消費滿指定金額更有另外獎賞。

【好想去旅行】七海探索者號重新啟航　郵輪於意大利里雅斯特市出發

【韓國美妝】韓國美妝產品受本地客追捧　屈臣氏與兩大韓國品牌建合作夥伴關係

責任編輯：李智美

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