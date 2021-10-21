【超市商機】Market Place瞄準港人需求、增加健康產品　引入Bakehouse主廚自家烘焙品牌（多圖）

▲ Market Place最近在愉景灣開設新店，引入更多可持續發展產品、健康食品等。（梁偉榮攝）

疫情改變不少港人的生活習慣，零售商也需因應顧客的需求，調整策略及定位。Market Place最近在愉景灣開設新店，按區內顧客需求，引入更多可持續發展產品、健康食品等。

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惠康及Market Place商務拓展董事Lance Canavan表示，一直有進行顧客調查，發現顧客愈來愈追求健康生活及重視環境，特別是愉景灣的顧客群。因此，該店特別加重可持續發展的產品、健康食品如堅果等產品等比例；野餐及派對用品亦是此店的重點貨品。除了貨品種類之外，該店亦首次引入IKEA的「店中店」。Lance Canavan解釋，留意到愉景灣居民頻繁地在IKEA購物，故希望兩個品牌合作，可以為消費者帶來方便。

引入Bread Pantry產品 主打即場烘焙天然麵包

除此之外，Market Place愉景灣店亦特別引入由Bakehouse主廚Grégoire Michaud主理的新鮮烘焙品牌Bread Pantry，提供即場烘焙的無添加麵包等。Bread Pantry創辦人 Grégoire Michaud指，超市及麵包店的客源完全不同，故今次與Market Place合作，亦需要設計一些為超市上架而設的產品，例如可切件的袋裝麵包，方便顧客購買回家。

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Market Place管理層：零售業永遠有進步空間

Lance Canavan透露，未來亦希望在其他Market Place或惠康分店引入Bread Pantry，不限於任何地區。但他強調，目前仍需花時間與Gregoire Michaud研發適合在超市上架的新產品，亦要參考愉景灣店的銷售反應，從中改良。

惠康及Market Place 新鮮食品商務拓展董事李昭韻亦補充，在疫情期間，消費行為大幅改變，Market Place因應當時的堂食限制，而推出更多居家煮食的產品。隨著消費券出台，受惠於消費券，公司整體銷售額有相當增長。即使網購風氣盛行，但Lance Canavan認為大部分顧客均會同時在實體店及網上購物，故Market Place亦需要雙線發展。

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記者：葉泳珊