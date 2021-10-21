【好想去旅行】七海探索者號重新啟航　郵輪於意大利里雅斯特市出發

▲ 七海探索者號（Seven Seas Explorer）宣布，推出自願暫停航行以來的首趟載客旅程。（麗晶七海郵輪提供圖片）

七海探索者號（Seven Seas Explorer）宣布，推出自願暫停航行以來的首趟載客旅程。旅客可於里雅斯特市登上郵輪，之後途經意大利、克羅地亞和希臘，船上主打提供套房、餐廳、酒吧和酒廊的奢華服務。

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七海探索者號的亞得里亞海及地中海八晚航程，會由Rosario Vasta船長掌航，前往意大利拉溫納、克羅地亞札達爾、克羅地亞杜布羅夫尼克、意大利巴里、希臘科孚島、意大利陶爾米納和意大利索倫托／卡普里。郵輪將於10月23日抵達意大利羅馬，其後繼續航遊歐洲南部，再橫越大西洋前往佛羅里達州邁阿密，展開11月中至2022年3月的加勒比海季度。

該品牌旗下的「全球最豪華船隊」另有3艘船舶復航，包括從佛羅里達州邁阿密出發的七海水手號（Seven Seas Mariner）和七海領航者號（Seven Seas Navigator），啟航日期分別是2021年12月18日和2022年1月6日。七海航海家號（Seven Seas Voyager）則於2022年2月15日從西班牙巴塞隆拿出發，是麗晶七海郵輪最後一艘復航郵輪。

旅客需於出發前兩星期完成疫苗接種

自願暫停航行期間，麗晶七海郵輪在現有健康安全方案的基礎上建立「SailSAFE健康安全出遊》計劃，計劃強調以科學為本，在公共醫療及科學專家團隊的指導下制訂，就着新冠肺炎為旅客提供多重防疫保障。

賓客和旅遊合作夥伴可瀏覽RSSC.com／HealthSafetyProtocols了解航程的最新要求，例如所有賓客和船員必須在郵輪出發前最少兩星期已完成接種疫苗。連同以上在內的多項規定將會持續實施，直至客觀環境容許有所調整為止。麗晶七海郵輪亦會時刻監察全球各地的健康衛生狀況，保障賓客、船員和陸上活動所涉及社群的健康與安全。

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責任編輯：李智美