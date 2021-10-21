【恒大3333】恒大物業股權交易告吹　合生創展澄清：毋須達成任何先決條件、否認恒大明示或暗示的指控

▲ 恒大物業股權交易告吹 合生創展澄清：毋須達成任何先決條件、否認恒大明示或暗示的指控

中國恒大 （03333） 出售恒大物業 （06666） 50.1%股權予合生創展 （00754） 的交易失敗收場，雙方各執一詞。合生創展發澄清公告指，收購事項毋須達成任何先決條件，並重申恒大所聲稱予以解除或終止協議的原因，並無任何實質內容 ，公司斷然否認恒大在公告中明示或暗示作出的指控。

恒大出售50.1%恒大物業失敗，合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消，看【下一頁】

恒大聲稱，相信合生創展未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件。合生創展反駁，在尋求 法律意見後認為 ，該協議具有法律約束力， 而收購事項毋須達成任何先決條件。

合生創展指，於10月1日訂立協議後 ，合生創展已積極及時採取一切必要行動，為收購事項的完成作準備，包括根據協議規定預留資金以支付部分代價。 然而， 於訂立該協議後不久，恒大要求合生創展大幅更改協定條款， 包括將代價的付款條款改為將代價先直接支付予賣方。公司強調有關要求不可接受， 因為原付款條款乃保障恒大物業及合生利益，而磋商及協定的條款。

合生亦獲其財務顧問告知， 建議付款安排並不符合公司的利益，因此不可接受。儘管合生一再提出要求，惟恒大仍未能根據該協議履行其義務。

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編輯：袁諾曦