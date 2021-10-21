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【美股焦點】三大指數齊跌 Tesla第三季度收入和盈利創新高 股價漲約2%

股樓投資 22:19 2021/10/21

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美股三大指數周四（21日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌100.65點及0.28%，報35,508.69點，標準普爾500指數跌5.64點及0.12%，報4,530.55點，納斯達克指數跌12.48點及0.08%，報15,109.20。

IBM（IBM）第三季度盈利11.3億美元，按年跌逾33%，經調整後每股盈利為 2.52 美元，​​收入176.2億美元，按年升0.3%，低於市場預期，股價跌6.76%。

特斯拉（TSLA）漲1.85%，其第三季度收入和盈利均創新高。上季收入137.6億美元，按年升近57%，略高預期，連創5個季度新高，盈利16.2億美元，按年急升3.9倍，這是該公司第二次季度盈利超過10億美元，每股經調整盈利1.86美元，高於市場預期。

美國航空（AAL）第三季度純利為 1.69 億美元，當中包括超過9.9億美元的美國財政部的薪資支持。扣除補助後錄得每股0.99美元虧損，但勝市場預期，股價漲0.92% 。

上周首次申領失業救濟金人數為29萬，勝市場預期，再創疫情後新低。投資者繼續關注領取人數，會否影響聯儲局的收水時間。

【延伸閱讀】第4季 值得吸納的10大新經濟股　【下一頁

 

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同場加映：【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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