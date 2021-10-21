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【第16屆國際環保博覽】國際環保博覽27號開幕　公眾日設綠色市集及環保工作坊

商業 20:12 2021/10/21

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有商戶看準大規模回收方案的發展潛力，推出發泡膠回收處理車。（陳明俊攝）

香港貿易發展局主辦的第16屆國際環保博覽，實體展將於10月27至30日於香港會議展覽中心舉行，而網上展展期則至11月6日。實體展最後一天（30日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場參觀。有參展商負責人反映，疫情下市民對錄色科技的興趣增加，當中又以有機、環保類產品最受歡迎。

【韓國美妝】韓國美妝產品受本地客追捧　屈臣氏與兩大韓國品牌建合作夥伴關係

政府統計處公佈的數據顯示，香港環保產業的增加價值由2015年的79億港元，上升至2019年的99億港元，5年間增長25.1%，可見潛力非常龐大，企業積極拓展環保及綠色業務亦與市民的日常生活昔昔相關。香港貿發局副總裁周啟良表示，「即使疫情令環球經濟活動大受影響，環保及綠色行業及經濟發展仍具有相當潛力，在經濟持續發展中扮演重要角色」。

市民對有機環產品需求增加

參展商之一青萌的市場經理賴嘉慧表示，疫情下市民對有機、環保無公害的產品需求增加。該企售賣的室內智能水耕種植機，於疫下的生意額有1至2成升幅。她表示，相對傳統泥耕種植，水耕種植能節省約9成用水量。水耕由於不受氣候、蟲害等環境因素影響，配合種植手機程式，植物的生長速度能快上2倍。

她續指，在一眾種子套裝中，尤以蕃茄、香草類產品最受港人歡迎。對於食物安全具有高要求的家庭，傾向自己種植能即摘即食的新鮮食材，該企未來會推出辣椒以及茶類的種子以吸引更多顧客。

她又提到，本地學校以及老人院對室內種植機的需求亦同樣增加。順着本港教育界現時提倡的STEM教育，該企已與1成的本地學校合作，讓小朋友在學習環境接觸水耕種植。

看好大規模商用回收方案　企業推發泡膠回收處理車

睿智環保科技高級業務拓展經理蘇穎珊則表示，香港每日送到堆填區的發泡膠逾90公噸，該企看準大規模商用回收方案的發展潛力，因此研發出發泡膠回收處理車。

她解釋，可降解發泡膠能循環再造成塑膠原材料聚苯乙烯，該企的降解技術可即時處理發泡膠，數量等同10輛普通5.5噸貨車的運載量；回收處理車每天從街市收集後，約可處理0.5噸發泡膠。

蘇續指，回收處理車配備降解系統，系統中的溶液可以將發泡膠中的空氣釋放，餘下的聚苯乙烯會與溶液融合，使其體積大幅減少。需時約40秒便可將一個發泡膠完全溶解。同時降解系統也裝有隔濾層，分隔膠紙等不可溶廢物。處理車收集發泡膠後回到廠房，並將化成液體的發泡膠，放進機器內並再次處理，即可循環再造成衣架、相框和新的發泡膠產品。

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記者：李智美、陳明俊

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