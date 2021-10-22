【好人好事】醉男電召的士 誤把$500當$100車資 結果神倒轉 網民：你真很好運

的士濫收車資不時耳聞，近日有網民於網上討論區發文指以應用程式召的士回家，車資只需202元，但樓主在有醉意的情況下，誤把500元當作100元支付車資，回家後幾分鐘樓主接到電話，你們猜下發生甚麼事…

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出引來網民熱議，有人替樓主感到高興，更形容司機為好心有好報，「好人好事」、「你真很好運，遇上一個老實司機」，更有其他人分享類似經歷，「我有2部手機在身上，曾試過飲醉酒上的士，回到家中洗澡睡覺。第二日下午才知道自己跌了其中一部電話，誰不知打回去該司機表示可還給她。」、「曾試過$30至40路程，很好聊下車時不收車資。」、「很多年前，我飲醉上了的士，先發覺自己沒有錢付，叫司機找銀行讓我去提款，司機很好人叫我下次先給他。」

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責任編輯：陳頌潔