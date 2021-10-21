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【軟銀有份】時裝租賃平台Style Theory力拓香港業務　香港用戶已超9000人

Hot Talk 20:24 2021/10/21

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【軟銀有份】時裝租賃平台Style Theory力拓香港業務　香港用戶已超9000人

軟銀有份投資、東南亞最大的月費式時裝租賃平台Style Theory，擬擴大香港業務，除設置營運中心，又計劃今季內在港引入旗艦會員計劃，爭取明年第一季度前用戶數可以達到3倍增長。目前，Style Theory已擁有超過9,000名香港用戶。

Style Theory在港擁有超過9,000名用戶，用戶量在過去一年錄得1.93倍的增幅。另在新加坡及印尼，用戶量更超過10萬名。

平台2016年成立，獲得軟銀、Alpha JWC Ventures投資，吸納3,000萬美元（折合約2.34億港元）資金。

用戶只需註冊成平台會員，便可以每月899元租用名牌手袋，包括Chanel、Gucci、Louis Vuitton、Saint Laurent、Dior及其他名牌系列的貨品。

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編輯：曾樂詩

Softbank LOUIS VUITTON GUCCI Dior Chanel 南亞 時裝服飾 東南亞 投資銀行 時尚

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