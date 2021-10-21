【數據統計】失業率進一步回落至4.5%　較6月至8月下跌

政府統計處公布，7月至9月失業率為4.5%，較6月至8月下跌0.2個百分點；就業不足率則下跌0.1個百分點至2.1%。

7月至9月期間，總就業人數增加約6,300人至3,658,000人；總勞動人口為3,838,600人，與6月至8月數字相若。期內失業人數減少約7,100人至180,600人，就業不足人數也減少約7,200人至79,000人。

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按行業分析，大多數經濟行業7月至9月的失業率較6月至8月下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率跌幅較為明顯。此外，與消費及旅遊相關行業合計失業率下跌0.2個百分點至7.2%。

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勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復蘇更形穩固，勞工市場進一步改善，未來就業情況取決於復蘇步伐。他指出，消費券計劃短期內應繼續支持與消費相關的活動，而環球疫情發展仍是經濟和勞工市場前景的主要不確定因素，社會各界應保持警惕，並努力達致更廣泛的疫苗接種。

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