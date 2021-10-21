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【金融沙盒】金管局與人行簽訂備忘錄　連接中港金融科技「監管沙盒」

Hot Talk 19:41 2021/10/21

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金管局總裁余偉文表示，金融科技創新監管「聯網」讓粵港澳大灣區更好發揮金融科技的優勢，促進區內創新發展。

金管局與人民銀行聯合公告，雙方已簽署《關於在粵港澳大灣區開展金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》，同意通過「聯網」方式，把人民銀行的「金融科技創新監管工具」與金管局的「金融科技監管沙盒」對接。

「聯網」對接後，在中港合資格的金融機構及科技公司，可以透過「一站式」平台，就其跨境金融科技項目於兩地進行同步測試，在新產品推出市場前預早獲得監管機構的反饋和用戶意見，加快推出金融科技產品的速度和減低開發成本。

施政報告2021都有提到與內地建立一站式沙盒聯網｜可見【下一頁】

金管局總裁余偉文表示，今次金融科技創新監管「聯網」讓大灣區更好發揮金融科技的優勢，促進區內創新發展，同時加強金融科技監管交流。他續稱，會與人行緊密合作，落實各項準備工作。

余偉文今早出席論壇時，提及今年6月制定「金融科技 2025」策略綱領，目前正加深央行數碼貨幣研究、推動數碼人民幣（e-CNY）在港的技術測試、以及金融科技創新監管工具的聯網對接。他相信，措施可以充分發揮香港優勢，同時為未來跨境金融發展，奠定重要基石。

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