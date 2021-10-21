【內房危機】今次內地樓價下跌周期較短 摩通料明年首季有望回升

摩通發表報告，指根據國家統計局數據，9月70城市一手房價按月跌0.08%，為2015年5月以來首次按月下跌，而2014年5月至2015年4月下跌主要是由於高庫存，現時則是由於信貸收緊。該行預計，當局將在未來幾個月逐步輕微放鬆信貸，預計今次下跌周期較2014年至2015年短。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9



該行表示，估計在內地政府放寬房地產信貸及按揭政策，樓價或於明年第一季反彈，屆時土地市場將復甦，房屋銷售將受到刺激。摩通認為，三、四綫城市對信貸更加敏感，因此預計區內樓價在明年首季前將跑輸其他地區。摩通又認為，全國徵收房地產稅不可能在短期內實施。

同場加映 【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機