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【內房危機】今次內地樓價下跌周期較短 摩通料明年首季有望回升

股樓投資 19:27 2021/10/21

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摩通發表報告，指根據國家統計局數據，9月70城市一手房價按月跌0.08%，為2015年5月以來首次按月下跌，而2014年5月至2015年4月下跌主要是由於高庫存，現時則是由於信貸收緊。該行預計，當局將在未來幾個月逐步輕微放鬆信貸，預計今次下跌周期較2014年至2015年短。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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該行表示，估計在內地政府放寬房地產信貸及按揭政策，樓價或於明年第一季反彈，屆時土地市場將復甦，房屋銷售將受到刺激。摩通認為，三、四綫城市對信貸更加敏感，因此預計區內樓價在明年首季前將跑輸其他地區。摩通又認為，全國徵收房地產稅不可能在短期內實施。

同場加映  【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

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撰文 : 謝克迪, CFA

樓價 經濟 銷售 國家統計局

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