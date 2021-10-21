【數碼港拍住上】FindDoc 夥恒生擬明年推醫療用商業信用卡

▲ 左起/ 恒生銀行環球資金管理部主管 黃德明/ FindDoc創辦人及行政總裁 伍俊彥/ 香港銀行學會企業發展總經理 甘志堅/ 恒生銀行策略及企業發展助理總監 鄭婷婷/

醫療預約平台FindDoc夥拍恒生銀行合作建立電子支付平台，計劃推出醫療用商業信用卡，對象主要為診所和藥物採購商，協助他們利用商業信用卡在電子付款平台上完成採購及找數。

FindDoc 創辦人及行政總裁伍俊彥表示，過往私營診所採購藥物時，往往透過電話聯絡藥企採購，過程落後，而付款方式亦以現金和支票為主。公司希望透過電子支付改變現時B2B（企業對企業）交易方式，設立醫療用電子付款平台，有助診所更有彈性處理現金流，透過商業信用卡摸式 ，推動電子支付。

恒生銀行環球資金管理部主管黃德明表示，現有醫療以現金或支票為主的支付摸式，以電子平台提供商務信用卡給醫生，醫生利用信用卡採購或為診所找數，平台可因應診所採購額，繼而增加調整合適信用上限，預計服務下年上半年推出。

目前另類數據在港尚末普及，黃德明認為，原因牽汲用戶意願，關乎他們願不願意分享個人數據。

香港銀行學會企業發展總經理甘志堅表示，中小企開業時間短，導致缺乏財務數據令他們不能獲得融資，而另類數據可以提供更多即時數據，幫助企業找到相關資料，同時實現金融科技普遍化目的。

今年初，財經事務及庫務局委托數碼港推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，成功促成超過90組金融機構與金融科技企業合作。對於11月1日以線上形式舉行的「2021 數碼港創業投資論壇」，數碼港首席公眾使命官陳思源表示，希望透過活動，推動金融機構與初創合作，鼓勵金融機構有機會以企業創投身份，長遠支持初創發展。

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記者：曾樂詩