【AI助理】阿里雲推AI會議助理「聽悟」　語音實時轉為書面會議紀錄

▲ 達摩院語音實驗室負責人鄢志傑表示，「聽悟」能將會議的語音內容實時轉化為書面會議紀錄。基於達摩院的自動語音識別模型，以及自然語言處理和深度學習技術，「聽悟」能識別英語、普通話及14種中國方言，其中普通話識別準確率高達98%。

近年遙距辦公模式興起，會議紛紛改在線上進行，企業自動化辦公系統的需求急升。 阿里巴巴集團旗下的阿里雲近日就因應趨勢，在雲棲大會上展示最新人工智能會議助理「聽悟」，利用聲紋融合方位算法、以及自然語言處理和深度學習技術等技術，助企業將會議的語音內容實時轉化為書面會議紀錄，提升整理效率。

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阿里巴巴宣布，由旗下全球研究機構達摩院語音實驗室研發的人工智能會議助理「聽悟」 正式登場。達摩院語音實驗室負責人鄢志傑表示，「聽悟」能將會議的語音內容實時轉化為書面會議紀錄。基於達摩院的自動語音識別模型，以及自然語言處理和深度學習技術，「聽悟」能識別英語、普通話及14種中國方言，其中普通話識別準確率高達98%。

此外，「聽悟」利用達摩院專有的聲紋融合方位算法，可有效區分10位發言人的聲音，並可降低背景噪音。而智能麥克風需在10米範圍內高清收音。而且「聽悟」還具備按照關鍵詞整理會議記錄、自動歸納會議與重點，以及提取待辦事項等功能。鄢志傑續稱，「聽悟」的功能會持續擴展，達摩院語音實驗室目前正在研發語言混合模型，未來也會增加語種，以便更多大型跨國企業以及海外用戶使用。

除「聽悟」外，阿里雲同時宣布升級雲電腦性能，推出「無影」雲電腦一體機及 「雲上辦公室」一體化解決方案。阿里雲表示，升級的雲電腦讓企業員工無論在家或在辦公室都可以使用雲上企業資源及靈活的雲上辧公室，並提供安全的網絡環境和存儲功能。

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責任編輯：黃顯晴