【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風

香港樓價高企，不少港人繼而抽居屋，抽中居屋「好像中了中六合彩」般的幸運和高興，是次介紹的單位位於長沙灣凱樂苑，凱樂苑一直被稱為「居屋樓王」，樓齡僅2年，屋主是剛抽到新居屋的夫婦，實用面積約325呎。為了幫蝸居「大裝修」，屋主找上室內設計公司樂天設計 LT Design 花了3個半月時間設計和裝修，共用約35萬元，為單位帶來了寬敞明亮的感覺。

如你所見，單位沒有拆牆打通間隔，反而在客廳上用盡心思，業主原本要求木紋面，帶點不規則線條或幾何圖案。有鑑於此，設計師嘗試利用特色牆身，開料時逐件為夾板木板和真木板上油漆再併砌。為了加強立體感，利用淺藍色配白色木板，形成一幅特色的電視牆。另外，設計師不想影響幾何設計，把暗門藏在電視牆身的左邊，視覺上放大了空間，完美營造出私密空間。

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當你推暗門而入，發現睡房與電視牆的設計不一樣，房內以暖和的米色為主調，配搭棕色雲石書桌和棕色床架，令整體感覺保持和諧，但如果你有留意，其實衣櫃條紋的設計承接電視牆設計，均以不規則線條為裝飾，可是睡房以深棕色為點綴，使房間的設計頓時俏皮之餘，又不失格調。

單位設計的風格偏向中性北歐風，所以在色彩的配搭上選用淺灰藍色、淺灰色、米色、杏色和偏淡色。一進客廳，只見白色牆身、米色鞋櫃和棕色沙發，顏色統一又簡潔。至於廚房方面，設計師在沒有大改動的前提下，把位於門口左邊的廚房改成開放式，以棕色廚櫃為主調配上雲石紋磁磚，再添加米色吊櫃，除了統一單位的北歐風之外，雲石磁磚牆身更易於清潔。而浴室亦承接幾何圖案，拼了一幅灰色加深藍色的牆身。

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費用： 清拆：25000 泥水：85000 油漆：40000 水電：55000 木器：130000 清潔+保險及雜費：20000

圖片由設計公司 樂天設計 LT Design 提供

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責任編輯：陳頌潔