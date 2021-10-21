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內房股逆市造好　融創1918、龍湖960大比拼

股市 19:23 2021/10/21

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內房股今日逆市造好，融創中國 （01918） 股價逆市升超過一成，龍湖 （00960） 升幅亦達7%，跑嬴大市。內房股可追入？融創 （01918） 、龍湖 （00960） 點揀？邊隻較值搏、邊隻風險較低？獨立股評人梁耀康（Dave）為你詳細分析形勢，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版－梁耀康：內房內險估值修復（附time code）（第二版︰加入文字內容）

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
00：45 - 中國恒大 （03333） 復牌前景走勢　也談恒大物業 （06666）
02：57 - 劉鶴發言消除內房板塊憂慮
04：08 - 內房股分析：融創中國 （01918） 值搏率較高可考慮
05：15 - 內房股分析：龍湖 （00960） 風險較低
06：44 - 內房股短綫策略
07：33 - 內險股分析：中國平安 （02318） 公布業績現反彈
09：08 - 內險股分析：中國太保 （02601） 可留意
11：22 - 恒指明顯轉好
11：58 - 股票分析：比亞迪 （01211） 有機會再乘Tesla帶動板塊上升
12：50 - 股票推介：中國移動 （00941）
16：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可衝上513元？也談阿里巴巴 （09988）
19：18 - 觀眾問股：澳能建設 （01183） 短綫策略
20：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 前景點睇？
24：31 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 中長綫睇好？
26：58 - 港股收市市況速報　短綫不用擔心
27：35 - 觀眾問股：兌吧 （01753） 買賣策略

欄名 : 3分鐘睇股

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