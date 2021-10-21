【大行點睇】海外資金料持續買入 中金看好阿里巴巴長遠發展

中金發表報告，指市場一致預期阿里巴巴 （09988） 下半年業務將有不少壓力，但認為現時股價已充份反映負面因素，較大分歧是對資金技術層面，境內外投資者的看法較大分別。

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該行認為，擁有較高定價權的海外資金，正在逐步買入阿里巴巴，認為公司有望走出監管風險，加上公司在各大指數都有較大比重，預計估值將會修復。中金估計，未來股價仍會波動，如果業績大幅低於預期，料將股價進一步下跌，反之則有望持續向上。

中金認為，公司在供給側的優勢，將令阿里巴巴電商業務保持穩定，新業務淘特用戶持續增長，加上阿里雲自研技術的發展，有助阿里雲的長期發展，因此給予公司「跑贏行業」評級，目標價203元。

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