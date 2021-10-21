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【ETF】貝萊德推兩款中國債券ETF　登陸港交所

股樓投資 19:19 2021/10/21

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貝萊德今日（21日）推出兩款債券ETF在香港交易所掛牌，分別是iShares安碩中國政府債券ETF（港元/人民幣/美元代碼：02829/82829/09289）和iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF（港元/人民幣/美元代碼：03125/83125/09125），總開支比率分別為0.18% 和0.20%，兩者分別追蹤富時中國政府債券指數和富時中國政策性銀行債券6個月至3年指數。

新成立的ETF迎合亞洲投資者對中國固定收益投資與日俱增的需求。貝萊德亞洲主管陳蕙蘭女士表示，香港ETF市場將受惠於港交所寬免本地固定收益和貨幣市場ETF交易系統使用費和交收費等措施，此舉將帶動本地市場對固定收益產品的需求增長，有助我們提供更多更低成本、並可在亞洲時區有效實時進行買賣的產品。

【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持　【下一頁

貝萊德iShares 安碩及指數投資亞太區主管Peter Loehnert表示：「中國政府和政策性銀行債券獲納入主要的全球指數，為有意涉獵中國在岸債券市場的投資者提供更多選擇。長遠來說，我們認為中國在全球指數及投資組合所佔的比重將繼續增加。」

中國在岸固定收益是全球兩大債券市場之一，市值逾19萬億美元，如今佔全球已發行固定收益證券總額的15%。中國債券自2009年以來的發行量升幅高達624%（相當於18%的複合年增長率）。中國政府債券收益率較其他市場相同級別的政府債券更具吸引力，與主要發達國家政府債券的相關度較低，是分散投資的理想選擇。自2021年10月底開始，中國政府債券亦將在36個月內分階段獲納入富時羅素世界政府債券指數（WGBI）。

【延伸閱讀】惠譽將逾20隻中港內房股 列入評級觀察名單　【下一頁

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同場加映：【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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