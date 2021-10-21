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【人才管理】滙豐調查： 大增人力資源投放成企業未來發展重點

環球政經 20:38 2021/10/21

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受新冠疫情影響，全球邁進「新常態」世代（New Normal），據最新《滙豐商貿領航：工作新未來》報告顯示，企業近年正積極增大投放於人力資源方面，並認同人力資源和維持企業盈利能力擁有密不可分的關係，近八成受訪企業預計未來12個月內的業務收入有自然增長，64%更著手透過提升員工技能、培訓人才和增聘等方式，以建立可持續的人力團隊，另有34%表示正計劃投放資源於相關方面。

調查亦發現，96%受訪企業均表示，混合工作模式較為適合疫後的工作安排，指出未來工作場所並非單局限於一般辦公室，而是提供一個員工培訓、促進社交互動和加強合作的地方。為幫助員工更快適應新的工作模式，企業正積極滿足員工在經濟誘因以外的需求， 陸續推行不同福利措施，包括有44%企業表示提供具彈性工作時間、40%提供居家工作設備補貼、以及38%增加年假或休假等，可見除了其他經濟及事業發展誘因外，彈性工作政策或混合辦公安排亦被視為吸納和挽留人才的另一要素。

【綫上招聘會】JobsDB下周二舉辦網上招聘會　逾50間大型企業參與　首200名參加者即可獲$100電子消費券：【下一頁

滙豐香港工商金融主管方嘯表示：「疫情重新譜寫對工作模式的定義，香港商界對業務增長前景樂觀，而投資於員工團隊以確保其可持續性，將成為企業保持增長動力的要務。我們預期企業將增加在員工方面的投放，以提升整體業務的抗逆力。」

談及未來展望時，調查顯示，受訪企業亦計劃實施相關政策或目標，協助員工落實可持續發展，如參與義工服務（45%）、為現有勞動力提供環境、社會及管治培訓（43%），以及鼓勵居家工作（42%）。企業還計劃因應目前種種趨勢，例如實踐環境、社會及管治理念、如何管理混合辦公模式等，協助員工提升技能和進行再培訓。

滙豐銀行於今年8月進行《滙豐商貿領航：工作新未來》調查報告，訪問了全球10個市場逾2,100間企業的管理層，當中包括213間香港企業。

【虛擬貨幣】加密幣平台CoinUnited.io提供逾5,000種加密貨幣交易 擬11月初設NFT買賣平台：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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