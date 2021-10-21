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泰國吸外資料推新簽證計劃 子女配偶亦受惠

環球經濟金融 19:19 2021/10/21

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為吸引外國資金振興泰國經濟、加快新冠肺炎疫情復甦，泰國內閣政府周二（19日）通過兩項草案，批准「Flexible Plus Programme （FPP）」計劃，容許外籍人士在泰國投資換取長期居留簽證，其子女及配偶亦同樣受惠，希望吸取最多3000億泰銖（約698.6億港元）。

泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德 【下一頁】

泰國政府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）表示，內閣周二原則上通過兩項草案，包括容許外籍人士取得「泰國益利居留卡」（TPC）、以及授予TPC持有人可享有長期工作居留的特殊許可。

兩項草案為「Flexible Plus Programme （FPP）」的外籍人士投資計劃奠定法律基礎。FPP鼓勵外國人在泰國投資至少3,000萬泰銖（690萬港元），換取他們享有1年的臨時工作簽證。而他們可將臨時簽證換成有效期長達5年的非移民居留許可。

除了合乎資格的外籍投資者可取得長期居留外，其合法已婚配偶及20歲以下的子女亦同樣受惠。

泰國將向遊客徵入境稅助轉型 明年料收50億泰銖 【下一頁】

FPP計劃希望吸引高消費的外籍投資者，鼓勵他們投資地產、有限公司或上市公司，以及股票市場，刺激泰國經濟復甦。泰國旅遊局估計，FPP計劃可吸引1萬名外籍投資者，為當地經濟創造約3,000億泰銖收入。

與此同時，泰國於下月1日起重開邊境，已完成接種新冠疫苗的旅客可以免隔離入境，但入境前需要接受新冠病毒檢測。

責任編輯：郭麗明

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