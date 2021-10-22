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【BNO移民英國】平均樓價按年升27萬 倫敦升破頂

環球經濟金融 08:05 2021/10/22

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英國為港人移民熱門地點之一，英國樓市走勢同受港人關注。官方數據顯示英國各區的樓價都節節上升，平均樓價按年升約2.5萬英鎊（約26.8萬港元）。其中倫敦的升幅雖落後各區，但倫敦平均樓價仍創下新高。

【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國平均樓價截至今年8月按年升2.5萬英鎊，英國所有地區樓價均錄得升幅。

英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

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英國10大樓價最難負擔城市（排名由低至高）

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英國截至今年8月的按年通脹率達到10.6%，較7月的8.5%明顯上升，因此英國平均樓價升至26.4萬英鎊（約283萬港元）。

雖然倫敦連續第9個月錄得各區最低增長水平，但倫敦的平均樓價仍達到52.6萬英鎊（約564萬港元）創新高。

英格蘭的印花稅假期優惠直至上月底才正式結束，在截至8月的1年内推動英格蘭平均樓價大幅上升9.8%，達到28.1萬英鎊（約301萬港元）。

威爾士及蘇格蘭的升幅雖然較強勁，但平均樓價分別為19.5萬英鎊（約209萬港元）及18.1萬英鎊（約194萬港元），仍低於英格蘭。至於北愛爾蘭的平均樓價升至15.3萬英鎊（約164萬港元），升幅達9%。

【BNO移民英國】樓市繼續升 4年或增長13.5% 【下一頁】

即使印花稅假期已結束，但專家指出樓市現階段仍供不應求，預計樓價不會下跌。

約克郡建築協會戰略經濟學家帕特爾（Nitesh Patel）表示，英國平均樓價較疫情前已上升超過3.3萬英鎊（約35.4萬港元），已遠超很多人的年收入。

他預計樓市交投會隨印花稅假期結束而降溫，而不少家庭在疫情期間累積較大筆積蓄，也正在評估其居住需求，相信需求仍強勁。他表示市場放盤數量正持續減少，將會進一步支撐樓價。

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責任編輯：鄭錦玲

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