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【保險】宏利：上半年自願醫保佔醫保新造保費七成　夥中大醫院推「醫護專員支援服務」

Hot Talk 18:55 2021/10/21

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宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道（左二）、中大醫院行政總裁馮康（右二）。（林宇翔攝）

宏利夥拍中大醫院，為確診癌症或懷疑患上癌症客戶推出「醫護專員支援服務」。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，上半年自願醫保佔新造醫保保費七成，按年升11個百分點。

今次針對確診癌症或懷疑患上癌症客戶推出新服務，紀榮道出席活動時指，去年批出超過1,300宗危疾賠償中，癌症相關的賠償佔保單數目八成，是危疾賠償的首位。

「醫護專員支援服務」適用於「宏利晉悅自願醫保靈活計劃」丶「晉領醫療保障計劃/附加保障」和「活亮人生醫療保障系列/附加保障」的客戶，獲委派專屬醫護人員或合資格護士為其癌症服務提供評估，日後服務會擴展至更多其他產品。

宏利透過和中大醫院的合作，參加此服務的客戶可獲免費提供1次中大醫院腫瘤科專科醫生的諮詢服務丶享有預先批核免找數服務，包括住院丶門診治療或門診內窺鏡手術以及中大醫院為代理人醫療知識培訓。

紀榮道表示，希望透過雙方分別作為支付者及服務提供者的協同效應，為客戶提供更適切服務。

中大醫院行政總裁馮康表示，公立醫院人手不足，相信若能夠與保險配合得好，可減輕市民接受治療的經濟負擔。

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記者：曾樂詩

金融機構 宏利金融－S（00945） 產品 自願醫保 公立醫院 癌症 香港 行政

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