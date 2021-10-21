【新股IPO】傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市　滴滴美股盤前升逾4%

▲ 傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市

外電引述消息人士指，隨中國完成網絡安全審查，中國互聯網監管機構建議中國網約車公司滴滴（美：DIDI）、「貨車界Uber」滿幫（美：YMM）及應用程式「BOSS直聘」母企看準網考慮赴港上市。滴滴於美股盤前升4.4%，報9美元，滿幫升2.1%，報17.21美元，BOSS直聘（美：BZ）升2.4%，報36.89美元。

貨車幫、BOSS直聘被叫停新戶註冊，看【下一頁】

滴滴、滿幫及BOSS直聘均於今年6月在美國上市，合共集資約70億美元。中國網信辦於7月開始對滴滴、滿幫及看準網營運的APP進行數據安全審查，消息指，預期監管機構最快於下月公布調查結果。

消息人士指，作為網絡安全審查的一部份，官員花費了約兩個月的時間調查該等公司，主要是到現場詢問高層，收集電郵及內部通信，以及追蹤公司如何存儲和使用用戶信息。滴滴方面，據指，監管當局的部份調查集中在滴滴IPO時背後的決策過程。

消息指，到目前為止，監管機構幾乎沒有發現任何證據來支持這些公司在美國上市構成了國家數據安全風險指控以及美國監管機構可以完全審閱其審計文件的指控。

報道指，吸引在境外上市的中資科企回流到中國境內及香港上市，為近年來中國當局的優先事項。北京當局憂慮擁有大量數據的企業一旦回應美國監管機構問題，會構成政治及國家安全風險。若果在香港上市，或意味該等公司有機會最終要從美國退市。

中國網信辦、滴滴、滿幫及看準網均沒有回應報道。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係 阿里巴巴全日吐4%

【互聯網監管】滴滴出行傳考慮私有化 、盤前曾漲逾4成 滴滴：不實信息（第二版）

【滴滴DIDI】彭博：滴滴考慮放棄數據控制權 以化解監管擔憂 滴滴﹕傳聞不實（第二版）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】