▲ 【物流股】嘉泓物流首3季收入增26.6% 海外收益顯著增長

物流解決方案供應商嘉泓物流 （02130） 公布首三季財務表現，期內收入約17.27億元，按年增26.6%；毛利約3.47億元，按年增25%。

嘉泓物流提到，收益及毛利增加是由多個因素帶動。集團指，鑒於全球經濟的逐漸恢復，海外分公司，尤其是意大利的收益取得顯著增長，當地吸引了大量新客戶並同時就空運代理服務及海運代理服務收取更高運費。

嘉泓物流又稱，由於歐洲及亞洲的奢侈品銷售增長維持強勁，故該兩個地區對高端時尚的空運代理服務以及配送及物流服務的需求增加。

新冠疫情影響全球貨艙的供應有限，嘉泓物流指，公司有能力自航空公司獲取貨艙以滿足其客戶需求。

嘉泓物流稱，上海高度自動化配送中心在2月完成擴建後，處理能力大幅提高，因此能夠獲得更多時尚物流訂單。

業務分部方面，空運代理服務的收益及毛利分別為10.19億及1.96億元，按年增8%及11.7%。配送及物流服務的收益及毛利分別為2.92億及5856.4萬元，按年增19.2%及2.6%。海運代理服務的收益及毛利分別為4.15億及9274.3萬元，按年增137.5%及104.7%。

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