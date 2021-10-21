【恒大危機】惠譽將逾20隻中港內房股 列入評級觀察名單

多間內房繼中國恒大(03333)後，出現債務違約事件。評級惠譽在一份聲明中表示，在修訂標準後，將29家中國房地產開發商列入評級觀察名單，並將在6個月內審查所有列入觀察名單內的發行人，相關公司的評級可能會因在其發布新的或修訂的標準生效後而有所變化。被列入名單的內房中，在本港及內地上市的股份超過20隻。其餘非上市內房包括首創華星、首創集團、鴻坤偉業房地產開發等，也被列入本輪名單。

被惠譽列入評級觀察名單的內房股一覽：

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惠譽指，經過更新多間內房的營運數據，包括資金周轉及負債情況後，把部分內房列入名單。該行又指，雖未必會全數調整名單上的內房評級，然而若其發行人流動性出現惡化，評級的下調情況或更嚴重。

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