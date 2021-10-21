【俄羅斯疫情】首現Delta變種突變 普京下令停工一周

俄羅斯近日新冠肺炎疫情惡化，當地確診數字持續飆升。俄羅斯政府的資深科學家周四（21日）表示，當地發現由Delta變種病毒變異而成的「AY.4.2」病毒株，或出現廣泛傳播，導致俄羅斯新冠確診及死亡人數增加。

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俄羅斯消費者保護監督機構 Rospotrebnadzor 的疾病診斷新方法科學小組負責人哈菲佐夫（Kamil Khafizov）表示，當地確診病例發現變種Delta（首先印度發現）病毒株的子變體「AY.4.2」，認為該病毒株已在俄羅斯及世界各地傳播。哈菲佐夫補充，「AY.4.2」的傳染性較Delta高逾一成。

哈菲佐夫指出，新變種AY.4.2自7月首次被發現以來已在全球緩慢傳播，或導致俄羅斯感染率進一步上升，只能通過接種疫苗來預防。但俄羅斯的新冠疫苗接種率偏低，至今只有約3分1民眾已完成接種新冠疫苗。當地民調亦指，大部分民眾不願意接種自家研發的新冠疫苗。

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俄羅斯過去單日新增1,028名新冠患者死亡，為紀錄新高。當地再新增逾3.4萬宗確診，總統普京（Vladimir Putin）周三（20日）宣布，於本月30日起關閉工作場所一周，應對新冠肺炎疫情。

事實上，全球多國均先後發現「AY.4.2」病毒株，包括英國、美國、以色列及俄羅斯。

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責任編輯：郭麗明

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