  • 21°C
香港時間 : 20211021日 (四) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄羅斯疫情】首現Delta變種突變 普京下令停工一周

環球經濟金融 18:11 2021/10/21

分享：

俄羅斯近日新冠肺炎疫情惡化，當地確診數字持續飆升。俄羅斯政府的資深科學家周四（21日）表示，當地發現由Delta變種病毒變異而成的「AY.4.2」病毒株，或出現廣泛傳播，導致俄羅斯新冠確診及死亡人數增加。

窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年 【下一頁】

俄羅斯消費者保護監督機構 Rospotrebnadzor 的疾病診斷新方法科學小組負責人哈菲佐夫（Kamil Khafizov）表示，當地確診病例發現變種Delta（首先印度發現）病毒株的子變體「AY.4.2」，認為該病毒株已在俄羅斯及世界各地傳播。哈菲佐夫補充，「AY.4.2」的傳染性較Delta高逾一成。

哈菲佐夫指出，新變種AY.4.2自7月首次被發現以來已在全球緩慢傳播，或導致俄羅斯感染率進一步上升，只能通過接種疫苗來預防。但俄羅斯的新冠疫苗接種率偏低，至今只有約3分1民眾已完成接種新冠疫苗。當地民調亦指，大部分民眾不願意接種自家研發的新冠疫苗。

美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染 【下一頁】

俄羅斯過去單日新增1,028名新冠患者死亡，為紀錄新高。當地再新增逾3.4萬宗確診，總統普京（Vladimir Putin）周三（20日）宣布，於本月30日起關閉工作場所一周，應對新冠肺炎疫情。

事實上，全球多國均先後發現「AY.4.2」病毒株，包括英國、美國、以色列及俄羅斯。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

相關文章

【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
今日
【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
全歐洲首國 拉脫維亞再封城一個月
今日
全歐洲首國 拉脫維亞再封城一個月
文在寅親乘韓產戰機出席航空展 南韓總統第一人
今日
文在寅親乘韓產戰機出席航空展 南韓總統第一人
美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
今日
美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？

你可能感興趣

【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
今日 17:42
【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
全歐洲首國 拉脫維亞再封城一個月
今日 16:06
全歐洲首國 拉脫維亞再封城一個月
文在寅親乘韓產戰機出席航空展 南韓總統第一人
今日 16:11
文在寅親乘韓產戰機出席航空展 南韓總統第一人
疫情 傳染病 俄羅斯 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 普京

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間18:00）
美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高
【英國疫情】單日死亡人數 創自3月以來新高
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
英NHS處危機邊緣 醫學界促立即收緊防疫
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)
日本阿蘇火山爆發 當局提高警戒級別 (多圖)
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月