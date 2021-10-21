新西蘭成首國 強制金融業披露怎應對氣候變化

ESG（環境、社會和企業管治）成為全球新趨勢，多國及各大企業都積極推動ESG發展。新西蘭更成為全球首個國家，立法強制金融機構披露氣候變化相關風險機遇，以加強應對氣候變化危機。

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新西蘭大部分金融機構現時僅提供極少資訊，披露企業會如何應對氣候變化的危機及機遇。新西蘭立法要求總資產超過10億新西蘭元（約55.8億港元）的銀行、大型保險公司、於新西蘭上市的股票和債務發行者披露資料，由2023年財政年度起正式強制實行。

據悉，新西蘭政府希望立法後，企業在商業、投資、貸款和保險承保決策中會一直考慮氣候危機的影響。

新西蘭氣候變化部長詹姆斯·肖（James Shaw）表示，新西蘭在應對氣候議題方面為全球領袖，也成為全球首個為金融領域引入強制氣候相關通報要求的國家，為其他國家引入同類措施鋪路。

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新西蘭政府透露措施生效後，新西蘭約有200家大型金融機構需要披露這些資訊。當局認為立法可有效提高業務確定性及創造一個公平的競爭環境。

根據新西蘭氣候變化委員會的數據，新西蘭於90年代至2018年期間的溫室氣體排放量增長57%，在所有工業化國家當中，增長幅度僅低於土耳其。據悉，新西蘭的溫室氣體排放量於2018年至2019年期間增長2%。

新西蘭政府推出多項減排政策，包括承諾公營部門於2025年實現碳中和，以及只購買零排放的公共巴士。

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責任編輯：鄭錦玲