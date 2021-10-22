【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃

英國王室成員會利用社交平台分享日常生活，劍橋公爵威廉與夫人亦不例外。近日，兩人釋出早前參加「為地球奮鬥獎」時的後台花絮新合照，英媒形容威廉夫婦罕有地公開曬恩愛。

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【英國王室】查理斯撐威廉搞環保 貼合照稱感自豪 【下一頁】

據悉，英女王希望王室成員避免在公開場合高調展露愛意。但劍橋公爵伉儷的社交帳戶周三（20日）釋出的黑白新照中，卻是充分展示夫婦兩人的愛意。照片拍攝日為周日（17日），夫婦出席由威廉（Prince William）創立﹑第一屆的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize Awards）頒獎典禮。

其中一張合照可見，凱特（Kate Middleton）伸手扶住威廉後腰，深情地望向威廉。另一張照片中，威廉與凱特拉開布幕，臉帶燦笑準備上台。英國《每日郵報》形容，照片是兩人少有地在公眾場合展示愛意。

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不過，今次亦非威廉夫婦公開放閃。今年4月時，肯辛頓發放兩張威廉及凱特的兩張官方合照，慶祝兩人結婚10周年。當時的照片亦相當甜蜜溫馨，凱特更是佩戴威廉母親戴安娜王妃（Princess Diana）的遺物。

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責任編輯：吳漢培