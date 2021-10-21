Wetland Seasons Bay第2期獲批預售　涉388伙　料短期開價　最快下月初推售　新地︰會以買家可接受水平定價

一手市場氣氛持續熱烈，再有全新項目部署銷售。新地（00016）宣布旗下天水圍濕地公園Wetland Seasons Bay第2期已獲批預售樓花同意書，項目涉及388伙，短期內將上載樓書，並料於月底前公布首張價單，最快或可於下月初推售。

新地代理總經理胡致遠表示，項目由兩座住宅大樓及8幢別墅組成，共提供388伙，標準單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積由約270至約800平方呎不等，另設有別墅。他續指，項目預計關鍵日期為2022年6月30日。

新地副董事總經理雷霆則指，項目會以市價推售，強調定價為買家可接受的水平，又指《施政報告》提出發展「北部都會區」，提高新界西北住屋及就業需求，認為可對新界西北未來潛力看高一線。雷霆續稱，項目第1期銷售成績盛況空前，相信項目2期可吸引向隅客入市，而第1期至今累售1,100個單位，套現超過80億元。

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