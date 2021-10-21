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【ESG】ESG近年成熱話 香港上市公司商會設ESG論壇 探討綠色金融商機

理財智慧 17:54 2021/10/21

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日前，香港上市公司商會舉行名為「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」。研討會主要討論如何管理環境、社會及管治(ESG) 及氣候變化的風險，以及捉緊綠色金融的商機。研討會分為三大專題討論環節「管理環境丶社會及管治 ( ESG ) 和應對氣候變化風險」、「掌握ESG投資範式新趨勢」以及「迎接香港及內地的綠色金融發展新機遇」，讓講者及與會者從多角度交流經驗及看法。

【精明理財】喺個肚果陣已經受保? 原來BB未出世都已可以買終身危疾 【下一頁

香港上市公司商會主席梁嘉彰表示，面對近年的極端天氣，作為負責任的企業必須為公司制定應對方案，此做法不但可以保障股東的利益，ESG表現優良的企業更可透過發行綠色債券以減低資金成本。她又指，論壇討論ESG和資本市場的關係以至本港綠色金融市場的趨勢和發展空間，作為主辦機構盼望能透過這個平台，為本港商界在這些重要議題上帶來前瞻性的啓發。.

【綠色金融】港府：未來續發1,755億港元綠債 部分以零售方式發行 【下一頁

恒生銀行執行董事及行政總裁施穎茵表示，銀行被視為百業之母，接觸面覆蓋每一個行業，自然可以成爲聯繫各界的橋樑。所以，我們希望能夠透過今次的論壇，建造一個平台，讓各界持份者溝通交流，互相啓發，在可持續發展以及ESG方面分享經驗、提出構想、討論解決方案，促進社會轉型至低碳經濟。施穎茵又指，要妥善應對氣候相關風險、捉緊新機遇、以及將可持續發展的元素融入業務以及營運當中，都需要資金去發展項目，例如基建、設備及科技等。而綠色融資，就可以在過程中提供協助。因此恒生銀行希望善用銀行的專業知識，透過產品以及服務，支持客戶實現低碳轉型。更重要是，藉此發揚綠色融資背後，對地球資源和社會未來負責任的理念。

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責任編輯：羅浩濂

ESG 金融 行業 銀行 商會 香港 綠色債券 氣候暖化 地球 極端天氣
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