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【煤炭股】兗州煤業料首三季淨利潤按年升近65% 　全日升逾3%、股息率逾8厘

股市 17:37 2021/10/21

分享：

兗州煤業料首三季淨利潤按年升近65%

兗州煤業 （01171） 發盈利預告，預期今年首三季歸屬股東凈利潤約為115億元（人民幣，下同），較去年同期調整前數據增加1倍，以調整後比則升64.8%；若扣除非經常性損益，期內凈利潤約為117.69億元，較去年同期調整前數據增加2.3倍，調整後則增加1.4倍。

兗州煤業全日升3.1%，收報13.98港元，成交約6.5港億元，值得留意是，近兩個月股價已累升48%，年初至今更累飈1.5倍。兗州煤業一向股息率高，現處於約8.7厘。

發改委研煤炭價格干預措施，看【下一頁】

兗州煤業表示，今年以來中國經濟穩中向好，煤炭及醋酸等化工產品市場價格高位運行， 帶動公司主要產品價格大幅提升。同時，去年12月完成了對控股股東相關資產的收購，今年首三季度新增資產業績表現優異。

另外，兗州煤業公布第三季營運數據，期內生產商品煤2680萬噸，按季升8.85%，按年跌15.3%，商品煤銷量為2656萬噸，按年跌33.2%。首三季商品煤產量及銷量分別跌14.1%及31.7%至7777萬噸及7747萬噸。

相關文章：

【煤炭股】內地5月份PPI勝預期 動力煤入旺季價格升、兗州煤業曾升逾8%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

港股 業績公布 傳統經濟股 兗州煤業（01171）

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