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【韓國美妝】韓國美妝產品受本地客追捧　屈臣氏與兩大韓國品牌建合作夥伴關係

商業 17:26 2021/10/21

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屈臣氏國際獨家品牌總監袁儀鳳表示，即使在疫情期間，公司觀察到韓國美妝產品繼續受到顧客的追捧。

疫情期間，市民雖然未能到韓國旅遊，但當地的美妝產品仍受到香港消費者追捧。屈臣氏就與韓國美妝品牌Mise En Scène和COSRX在亞洲市場建立成功的合作夥伴關係，公司亦推出K-Beauty Land，售賣各種韓國美妝產品。

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屈臣氏國際獨家品牌總監袁儀鳳表示，即使在疫情期間，公司觀察到韓國美妝產品繼續受到顧客的追捧。為滿足不斷增長的需求，屈臣氏與多個韓國美妝品牌合作，為亞洲各地的美容愛好者提供更多選擇，同時孕育新興品牌並協助他們拓展業務。Mise En Scène和COSRX是兩個成功的例子，展示了屈臣氏如何幫助韓國美妝品牌進入新市場並建立強大的市場地位。至於公司的O+O策略有效幫助品牌隨時與亞洲市場的目標顧客互動和聯繫。

美髮品牌Mise En Scène的產品Hello Bubble自推出以來，產品錄得90%複合年均增長率，而品牌在泰國屈臣氏舉行Hello Bubble x Black Pink活動後，銷量上升超過1,000%，成為市場上排名第一的染髮劑。另一韓國美妝品牌COSRX也在屈臣氏的獨家合作中取得驕人成績。品牌於2017年在新加坡、馬來西亞、泰國和菲律賓屈臣氏獨家推出，並錄得超過80%複合年均增長率。

除了與不同韓國美妝品牌合作，屈臣氏亦推出K-Beauty Land。袁儀鳳指，韓國美妝產品的需求不斷增長，但受疫情影響，顧客無法前往韓國購買最新的美妝產品。因此推出K-Beauty Land，在線下和線上商店提供超過8,000種韓國美妝產品，讓屈臣氏成為所有韓國美妝產品愛好者的首選購物平台。

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記者：廖淑瑩

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