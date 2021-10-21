【業績｜聯通】中國聯通首三季純利增19.4%至129億人幣　5G客戶增長拉動移動ARPU升6.3%

▲ 中國聯通首三季純利增19.4%至129億人幣 5G客戶增長拉動移動ARPU升6.3%

中國聯通 （00762） 公布今年首三季度業績，期內股東應佔盈利達129.23億元（人民幣，下同），按年增長19.4%；收入達2444.89億元，按年增長8.5%。

中國聯通的5G套餐用戶數，截止9月30日，約1.37億戶，今年首九個月淨增6611.5萬戶。移動出賬用戶數接近3.16億戶，首九個月淨增974.2萬戶。聯通表示，5G用戶增長有效拉動移動出賬用戶ARPU按年增長6.3%至44.3元。

公司多項業務的收入均錄得增長，移動服務收入按年升5.8%至1233.24億元；固網服務收入升9.1%至971.46億元，產業互聯網業務收入按年上升25.3%至409.25億元。

至於成本方面，中國聯通今年首三季度的網絡、營運及支撐成本較去年同期增長14%，主要由於網絡和經營規模擴大，導致房屋設備使用成本、修理運行維護費及能耗成本增加。

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記者：梁安琪

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