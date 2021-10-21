【異動股】圓通速遞大升13%　天風證券睇好「雙十一」帶動快遞價格上漲

圓通速遞(06123)今日股價急升13%。據內媒報道，通達系、極兔等6家加盟制快遞公司集體宣佈，自9月1日起，全網末端派費每件上漲0.1元。而從行業整體數據來看，派費上漲已帶動終端價格出現回升。

天風證券發表研報指，三季度快遞漲價，是政策要求緩和競爭、保障快遞員權益帶動的。第四季有「雙十一」、「雙十二」網購節，快遞量增加帶動快遞價格季節性上漲。安信證券亦指，短期看，各快遞企業上調派費及旺季漲價利好行業價格改善，考慮到快遞企業在規模效應帶動下單票成本仍有改善空間，預計2022年快遞企業盈利有望明顯改善。

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