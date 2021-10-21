【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941）

上一篇文章
【業績｜聯通】中國聯通首三季純利增19.4%至129億人幣 5G客戶增長拉動移動ARPU升6.3%
飽受監管、限電等多個不明朗陰霾籠罩，市場熱門板塊普遍波動反覆，有甚麼股票表現穩健兼值搏？獨立股評人梁耀康為投資者推介中國移動 （00941） ，想知原因及詳細分析？立即點擊收看／收聽。
重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：內房內險估值修復（附time code）
Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
00：45 - 中國恒大 （03333） 復牌前景走勢 也談恒大物業 （06666）
02：57 - 劉鶴發言消除內房板塊憂慮
04：08 - 內房股分析：融創中國 （01918） 值搏率較高可考慮
05：15 - 內房股分析：龍湖 （00960） 風險較低
06：44 - 內房股短綫策略
07：33 - 內險股分析：中國平安 （02318） 公布業績現反彈
09：08 - 內險股分析：中國太保 （02601） 可留意
11：22 - 恒指明顯轉好
11：58 - 股票分析：比亞迪 （01211） 有機會再乘Tesla帶動板塊上升
12：50 - 股票推介：中國移動 （00941）
16：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可衝上513元？也談阿里巴巴 （09988）
19：18 - 觀眾問股：澳能建設 （01183） 短綫策略
20：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 前景點睇？
24：31 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 中長綫睇好？
26：58 - 港股收市市況速報 短綫不用擔心
27：35 - 觀眾問股：兌吧 （01753） 買賣策略
欄名 : 潛力股精選