  • 21°C
香港時間 : 20211021日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941）

股市 17:22 2021/10/21

分享：

飽受監管、限電等多個不明朗陰霾籠罩，市場熱門板塊普遍波動反覆，有甚麼股票表現穩健兼值搏？獨立股評人梁耀康為投資者推介中國移動 （00941） ，想知原因及詳細分析？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：內房內險估值修復（附time code）

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
00：45 - 中國恒大 （03333） 復牌前景走勢　也談恒大物業 （06666）
02：57 - 劉鶴發言消除內房板塊憂慮
04：08 - 內房股分析：融創中國 （01918） 值搏率較高可考慮
05：15 - 內房股分析：龍湖 （00960） 風險較低
06：44 - 內房股短綫策略
07：33 - 內險股分析：中國平安 （02318） 公布業績現反彈
09：08 - 內險股分析：中國太保 （02601） 可留意
11：22 - 恒指明顯轉好
11：58 - 股票分析：比亞迪 （01211） 有機會再乘Tesla帶動板塊上升
12：50 - 股票推介：中國移動 （00941）
16：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可衝上513元？也談阿里巴巴 （09988）
19：18 - 觀眾問股：澳能建設 （01183） 短綫策略
20：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 前景點睇？
24：31 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 中長綫睇好？
26：58 - 港股收市市況速報　短綫不用擔心
27：35 - 觀眾問股：兌吧 （01753） 買賣策略

欄名 : 潛力股精選

相關文章

【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
2021/10/15
【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒
2021/10/15
【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
2021/10/18
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
【潛力股精選】張智威：中國海外發展（00688）
2021/10/19
【潛力股精選】張智威：中國海外發展（00688）
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）
2021/10/19
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）

你可能感興趣

【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
16:30 2021/10/15
【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒
18:35 2021/10/15
【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
17:45 2021/10/18
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）
2021/10/20
【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）
【潛力股精選】伍禮賢：新創建 （00659）
2021/10/20
【潛力股精選】伍禮賢：新創建 （00659）
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）
2021/10/19
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）
【潛力股精選】張智威：中國海外發展（00688）
2021/10/19
【潛力股精選】張智威：中國海外發展（00688）
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
2021/10/18
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
中國移動（00941） 港股

上一篇文章

【業績｜聯通】中國聯通首三季純利增19.4%至129億人幣　5G客戶增長拉動移動ARPU升6.3%

下一篇文章

【國泰新品牌】國泰進軍電商推網購平台　專用信用卡「3元一里數」、另設限定店和雙11里數優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌17點　阿里美股低港2%　北水吸39億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌17點　阿里美股低港2%　北水吸39億（不斷更新）
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【內房危機】習近平房產稅計劃據報遇黨內強烈反對　試點城市或由30變10
【內房危機】習近平房產稅計劃據報遇黨內強烈反對　試點城市或由30變10
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）
【恒指夜期+北水】北水吸資大縮至近6億　恒大吸1.1億　恒指夜期微跌（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資大縮至近6億　恒大吸1.1億　恒指夜期微跌（不斷更新）