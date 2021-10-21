▲ 【國泰新品牌】國泰進軍電商推網購平台 專用信用卡「3元一里數」、另設限定店和雙11里數優惠

國泰航空 （00293） 年內宣布以「國泰（Cathay）」品牌整合會員計劃，並趁機推出更多航空以外業務。國泰最新公布設立全新網購平台，提供電子產品、家品傢俬、服裝、旅遊、美容以至演唱會等產品。國泰表示，新網購平台支援「里數加現金」組合付款，使用專用信用卡每消費3元可賺額外多1里數。

國泰表示，顧客於國泰網購平台購物，每消費5港元即可賺取1里數，渣打國泰Mastercard信用卡持卡人，每消費現金3港元更可獲額外1里數。

國泰表示，在10個不同類別，提供超過一萬件來自世界各地的產品和生活體驗，供顧客選購，而且貨品價格亦已包含運費，不會再徵收額外費用，可提供最快一個工作天內送遞服務。

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渣打國泰萬事達卡代替原有AsiaMiles聯營信用卡 宋仲基做代言人，可見【下一頁】

為推廣新網購平台，國泰將於10月22日至31日，在金鐘太古廣場舉行期間限定快閃店，展示網購平台精選產品，顧客於快閃店購買在場展示的產品，可有8折優惠，而每天消費最高（只計算現金部分）的顧客，可獲贈20,000里數。

國泰由10月25日至11月11日將提供「雙11大購賞」優惠，平台產品最低55折優惠，而每消費2,000元或20,000里數，可賺1,100里數獎賞。

國泰網購平台

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